Sınırları geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
16.11.2022 - 12:12 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.