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Sınırları geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

16.11.2022 - 12:12 |
Sınırları geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.

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