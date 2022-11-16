Sınırları geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.