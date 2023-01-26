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Sinan Ateş cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in, tetikçinin olaydan sonra götürüldüğü ilk adresle bağlantıları nedeniyle tutuklandıkları öğrenildi.

26.01.2023 - 23:05 | | İHA
Sinan Ateş cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in, tetikçinin olaydan sonra götürüldüğü ilk adresle bağlantıları nedeniyle tutuklandıkları öğrenildi. Olayın aydınlatılması için titizlikle çalışan savcılığın, elde edilen bu delil kapsamında soruşturmayı derinleştirdiği ve firari tetikçiye ulaşmak için operasyonların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Tolgahan Demirbaş’ın ifadesinde MHP ile hiçbir bağının olmadığını söylediği, Emre Yüksel’in de iddia edildiği gibi milletvekilinin danışmanı olmadığını anlattığı belirtildi. Her iki şüphelinin de cinayet ile bağlantılarını kabul etmedikleri öğrenildi.

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