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Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, silahlı saldırıda ağır yaralandı

13.06.2025 - 20:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: hsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)

Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı’nda meydana geldi. Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ateş kanlar içerisinde kalırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Ateş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi süren Ateş, buradan da Diyarbakır'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, silahlı saldırıda ağır yaralandı