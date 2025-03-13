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Silahla oynarken arkadaşının ölümüne sebep oldu!

13.03.2025 - 16:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)

Silahla oynarken arkadaşının ölümüne sebep oldu!

Ordu'da E.K. (27), tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’i (24) vurdu. Güntez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. E. K., arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’e ait tabancayla oynamaya başladı.

Bu sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Güntez’in sol omzuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

E.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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