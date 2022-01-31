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Silah satıcılarına özel harekât operasyonu

Eskişehir’de silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, özel hareket polislerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı 8 şahıstan 5’i tutuklandı.

31.01.2022 - 09:37 |
Silah satıcılarına özel harekât operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, silah ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde silah ticaretinin gerçekleştirildiği ve kumarhane olarak kullanılan ikamete özel harekât polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Tespit edilen 8 şahsa yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin operasyonu esnasında, şüphelilerden bir kısmı araç ile kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu, şüpheliler kaçırmaya çalıştığı suç unsurları ile birlikte yakalandı.

Silah satışının yapıldığı kumarhaneye dönüştürülmüş ikamette yapılan aramalarda ise 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ucu kesik pompalı tüfek, 21 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, yaklaşık 25 gram esrar, 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kaçmaya çalışırken kullandığı ve kovalamaca sonucu yakalanan 1 adet araca da el konuldu.

Operasyon yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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