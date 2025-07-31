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Siirt'te tütün hasadı başladı

31.07.2025 - 23:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Siirt'te tütün hasadı başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tütün hasadı başladı. Bölge ekonomisinde önemli bir yer tutan tütün üretimi, çiftçiler için hem geçim kaynağı hem de mevsimlik istihdam imkanı sunuyor.

Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda çiftçiler, aylar önce toprakla buluşturdukları tütün fidelerinin olgunlaşmasıyla birlikte yoğun bir hasat sürecine girdi. Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak iklim şartları, tütün kurutma işlemi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Hasat edilen geniş yapraklı tütünler, demetler halinde ipe geçirilerek geleneksel yöntemlerle askılıklara asılıyor. Güneş altında sararıp kuruyan yapraklar daha sonra askılıklardan indirilerek kutulara yerleştiriliyor ve satışa hazır hâle getiriliyor. Bölge ekonomisinde önemli bir yer tutan tütün üretimi, çiftçiler için hem geçim kaynağı hem de mevsimlik istihdam imkanı sunuyor.

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