Siirt'te tütün hasadı başladı

Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda çiftçiler, aylar önce toprakla buluşturdukları tütün fidelerinin olgunlaşmasıyla birlikte yoğun bir hasat sürecine girdi. Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak iklim şartları, tütün kurutma işlemi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Hasat edilen geniş yapraklı tütünler, demetler halinde ipe geçirilerek geleneksel yöntemlerle askılıklara asılıyor. Güneş altında sararıp kuruyan yapraklar daha sonra askılıklardan indirilerek kutulara yerleştiriliyor ve satışa hazır hâle getiriliyor. Bölge ekonomisinde önemli bir yer tutan tütün üretimi, çiftçiler için hem geçim kaynağı hem de mevsimlik istihdam imkanı sunuyor.