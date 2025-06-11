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Siirt'te şiddetli rüzgar ağaçları devirdi! İki kişi yaralandı

11.06.2025 - 18:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Siirt'te şiddetli rüzgar ağaçları devirdi! İki kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezi ile Kurtalan ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle merkez ve Kurtalan ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kurtalan ilçesinde devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ve belediyenin diğer ekiplerinin devrilen ağaç ve uçan çatılara yönelik müdahalesi sürüyor.

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