Seyir halindeki otomobil alev alev yandÄ±
Bursa'da otoyolda seyir halinde olan otomobil, Ã§Ä±kan yangÄ±nda kullanÄ±lamaz hale geldi.Â
01.05.2022 - 16:36 | | Åženol POYRAZ-Ezgi ATAV/BURSA, (DHA)
YangÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinde Ä°stanbul-Bursa-Ä°zmir Otoyolu YeniÅŸehir mevkiinde meydana geldi. N.K. (55) idaresindeki otomobil, otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldÄ±.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yol kenarÄ±na Ã§ekerek indiÄŸi araÃ§, kÄ±sa sÃ¼rede yandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda, otomobil kullanÄ±lamaz hale geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yara almadan kurtulduÄŸu yangÄ±n,Â yolda seyir halinde olan diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
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