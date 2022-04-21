Sevgiliye romantik günaydın mesajları 2022! Kadın ve erkek için uzun kısa resimli seçenekli sevgiliye etkileyici günaydın mesajı ve sözleri!
Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları, telefonları aktif kullandığımız bugünlerde günün vazgeçilmez ritüelleri arasına girdi. Uyanır uyanmaz aklına ilk gelenin o olduğunu hatırlatan, sabah gözlerimizi açar açmaz yüzümüzde gülümsemelere neden olan kısa mesajları daha duygu ve romantik kelimelerle süslemek mümkün. Kuru bir günaydın dışında sizler ve sevdikleriniz için hazırladığımız en güzel, romantik duygulu günaydın mesajlarından faydalanabilirsiniz. İşte Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri 2022!
21.04.2022 - 12:35 |
Sevdiğinizin yüzünde tebessüm yaratacak, güne daha mutlu başlamasına neden olacak en güzel günaydın mesajlarını sizler için derledik. Uzun, kısa ve resimli günaydın mesajları arasından hoşunuza giden sevgiliye günaydın mesajınızı seçebilir, sevgilinizin güzel bir sabaha uyanmasını sağlayabilirsiniz. İşte sevgiliye en güzel ve anlamlı resimli günaydın mesajları!
SEVGİLİYE ROMANTİK GÜNAYDIN MESAJLARI
- Seninle hayat rüya gibi, seninle her şey güzel seninle siyahın anlamı var seninle beyazın saflığı var seninle bugünün güneşi var günaydın her şeyim.
- Sen yanımda olamasan da bugünde rüyamda yanımdaydın, bugün ellerini tutamasam da yarın ellerinle buluşacağım, günaydın bir tanem.
- Günaydın hayatımın anlamı günaydın içimin sönmeyen ateşi günaydın baş tacım. Günaydın güzeller güzelim.
- Günün aydın olsun rüyalarımın meleği. Günün aydın olsun mutluluk sebebim.
- Karanlığın güneşe merhaba dediği şu saatlerde, beni düşünen biricik aşkıma günaydınlar...
- Günaydın her sabah hayatıma güneş gibi doğan aşkım... Seni çok seviyorum...
- Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.
- Sen yanımda olamasan da bugünde rüyamda yanımdaydın, bugün ellerini tutamasam da yarın ellerinle buluşacağım, günaydın bir tanem.
- Bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim... Günaydın her şeyim benim…
- Kimseye Günaydın Demedim Hayatımda Günümü Aydınlattın Sana da Günaydın Olsun Candan…
- Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.
- Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.
- Sensiz AçıIan GözIerim Bugün SeninIe BuIuşmanın Hasreti içinde Bakıyor Güne Bugün de Senin AdınIa Nefes AIıyorum SevgiIim Günaydın..
- Sensiz Uyanmak İstemez Bedenim, Sensiz Nefes AImak İstemez HücreIerim ve Sensiz Yaşayamaz Bu Serserin, Günaydın SevgiIim..
- Güneşin Doğduğu Yer GözIerin Gibi Umut Verici, GözIerine Her Baktığımda UmutIarım Yeşeriyor SeninIe Birtanem Günaydın…
- GünIeri günIer KovaIadıkça, Ben Her Defasında AdınIa Uyanacağım Bu Hayata, Seviyorum Seni Sakın Unutma! Günaydın. . .
- GünIerimi Sensiz, Seni İse Bensiz Bırakmam. Günaydın Her şeyim. . .
- Bir Rüya Gördüm İçinde Sen Varsın, RüyaIarın içinde hiç bitmeyecek Rüyamsın SevgiIim Günaydın MeIeğim. . .
- Bir gün daha başIıyor hayatımda, kısa bir gecenin ardından merhaba diyorum hayata ve hayatıma, seviyorum seni günaydın hayatımın tek gerçeği.
- Bir güneş gibisin sen gözIerimde, geceIeri rüyam oIursun girersin düşIerime, hayatı buIdum gözIerinde, günaydın sevgiIim, günümüz aydın oIur birIikte…
- Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütIeIeri, her günüm seninIe başIar, seninIe yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.
- Uyanır uyanmaz geIirsin akIıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana güIen fotoğrafına, benim için en güzeI gün seninIe uyadınğım günIerdir sevgiIim, günaydın sana.
- Sen benim yıIdızımsın, güneşim oIduğun gibi, sen benim bitmeyen günIerimsin tıpkı bugün oIduğu gibi, günaydın sevgiIim günaydın benim en güzeI günüm.
- RüyaIarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankıIanır odamda, sabah güneşi usuIca doğarken, bu mesajı yoIIuyorum sana günaydın hayatmın anIamı.
- GünIerimde anIamIar gizIi bakışIarın gibi, günIerimde heycanIar gizIi sana baktığımda kaIbimin atışı gibi, günIerimde hep sen varsın sevgiIi, günaydınIar oIsun sana…
- Başımı yastığa koyduğumda tek diIeğim oIuyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınIar oIsun sana biricik sevgiIim.
- Sensiz doğsa da güneş odama, biIiyorum kaIbimiz bir ayrı oIsak da, şimdi yanında oIamasam da, güneşe bak sana güIüyorum usuIca, seviyorum seni günaydın sevgiIi.
KADIN VE ERKEK İÇİN UZUN KISA RESİMLİ SEÇENEKLERİYLE SEVGİLİYE ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJI VE SÖZLERİ!
- Daraldığın zamanlar olacaktır… Hayat denen nefes aralarında taşıdığın beden ağır gelecektir zamanla ruhuna karanlıktan ve yalnızlıktan ne kork nede güneş olup aksın hüzünler o gözlerinden çünkü; unutma ki her gece iki gündüz arasındadır inadına aydınlığa ve yaşamaya bu gece yıldızın bol olsun ve sabah güneş yalnız senin için doğsun iyi geceler ve şimdiden ilk günaydının benden olsun.
- Güzelliğin Gibi Gününde Aydın Olsun Günaydın Aşkım Sana Günaydın Sadece Sana…
- Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı Halisin Sevgilim Günaydın.
- Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.
- Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor, günaydın sevgilim.
- Geceleri uzaklara çığlık olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim günaydın her şeyim benim…
- Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı Halisin Sevgilim Günaydın.
- Güzelliğin Bir Rüya Gibi, Gözlerin Bir Rüyanın En Muhteşem Eseri Bugün Seninle Rüyalarımı Süsledin, Seninle Güne Merhaba Dedim Günaydın Sevgilim.
- Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına Öpsün Güneş Seni Benim Yerime Usulca, Gözlerini Açtığında Ben Olayım Gözlerinde Ben Olayım Odanın Her Yerinde Günaydın Sevgilim.
- Güneş Kadar Aydınlık, Gözlerin Kadar Güzel, Sözlerin Gibi Kusursuz Bir Güne Merhaba Demek İçin Tam Zamanı Günaydın Sevgilim.
- Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.
- Günaydın Ay Yüzlüm Günaydın Sabahımı Aydınlatan Güneşim Günaydın Hayatımın Anlamı Aşkım
- Dünyanın En Halı En Güzel İnsanına ve Böyle Güzel Bir İnsan Sahip Olduğum İçin Çok Şanslıyım Seni Seviyorum Biricik Aşkım Kocaman GÜNAYDIN
- Her Günün Ayrı Bir Güzelliği Olsun Yanında Güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugün de Seni Kıskansın Her Şeyim Günaydın.
- Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.
- Yaşanacak bütün senelerin üstünde Adın, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim Günaydın Olsun Sana.
- Öpücüklerle Uyandırmak isterdim seni, Yanımda Olsan Sarardım O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabahım Sensin benim Tek ilacım Günaydın Aşkımmmm
- Bir Sabahı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçıncı Sabahım Hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık her şeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. GUNAYDIN herşeyim.
- Yaşamayı Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünkü sen yaşamsın sen benim için yeni bir günsün bebeğim Günaydın her şeyimmm…
- Bugünün sabah güneşi yüzüme vurdukça sanki sen bakıyormuşsun gibi geliyor bana güneş bile gözlerini kıskanıyor sevgilim bunu unutma. Günaydın Aşkımmmmmmm
- Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın
- Senin Yanında Çabuk Geçti Saatler Sensiz Geçmek Bilmedi Günler Anladım ki Sen Hayatımın Bir Parçası Gönlümün Yarısısın Günaydın Aşkım
- Her Sabaha Adınla Uyanmak Sanki Yeniden Doğmak Gibi Sevgilim Günaydınlar Bir Tanem Benim.
- Sadece bu sabah değil her sabah koynumda resminle uyanıyorum hayata bebeğim seni böylede sevdim, günaydın birtanem. günlerimin ışığı gecelerimin yıldızısın sabahlarımın güneşi gecelerimin ay’ısın sabahlarımın günaydını gecelerimin dumanısın bebeğim günaydın.
- Günaydın ceylan gözlüm sabahımın güneşi gözlerimin ışığı hayata seninle günaydın demeyi seviyorum….
- Seninleyken geceler bile aydın geliyor bana, seninle hayatımda hiç batmayan bir güneş var sevgilim, günaydınlar olsun dilberim..
- Kimseye günaydın demedim hayatımda günümü aydınlattın sanada günaydın olsun candan…
- Bu Mesajı okurken Lütfen Yüzünü Yıkama! Neden mi ? Çünkü Öperek Yüzünü Yıkamak istiyorum Aşkım ? Günaydın Prensesim…
- Günler Bu kadar Güzelse Sebebi Sensin Günaydın Aşkım
- Günler Aydınlık Zamanın Huzurlu Olsun Günün Aydın Olsun Günaydın Olsun Sana Bir tanem..
- Gözlerin, Bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.
- (G)üne iyi başla (ü)zgün olma (n)efret etme (a)şkı yaşa (y)aşamı sev (d)ünü unut (ı)şığını yansıt (n)e olursa olsun gülmeyi unutma…
- Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kapılarımı açtığımda bana değen ne varsa yüreğimle beynim arası çizgi derinliğince Günaydın
- Elini verene, gözünü değirene, sözünü diyene, diyemeyene sevgimi görene göremeyene günaydın!
- Yere düsen yağmur damlalar kalbine inecek güneşi engellemesin güneş bulutların arasından hep sana doğru baksın güneş güzellikler getirsin, günaydın!
- Dün gece gene aklımda sen vardın, şöyle bir içimi çekerek derinlere dalmışım ve sabah senin hasretinle uyanmışım. Seninle beraber uyanmak dileği ile günaydın bir tanem… Bütün millet samsun meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor ama bilmiyorlar ki güneş meleğimin uyanmasını bekliyor günaydın hayatımın anlamı