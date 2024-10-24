Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu: "TUSAŞ tesislerinde TUSAŞ genel müdürümüzle birlikte oradaki çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

"DÜN YARALANIP BUGÜN AYNI AZİMLE İŞE GELEN TEKNİK EKİPLERLE ÇALIŞMA FIRSATIMIZ OLDU"

Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda çalışan mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle hasbihal ettik. Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle işe gelen teknik ekiplerle çalışma fırsatımız oldu.

Yaralı yatağında gazi olmuş teknik personelin azmini, kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular.

"SON NEFESİMİZE KADAR BİZLER MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Türk milletinin asil ruhunun timsali olduklarını bize gösterdiler. Kararlılığımızı bir daha göstermiş oldular. Tam bağımsız Türkiye yolunda göklerimizde tam manasıyla hür oluncaya kadar neden çalışmamız gerektiğini bizlere bir defa daha anlatmış oldular.

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Ben hem milletimize hem de yakınlarına öncelikle baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Asil ruhlu bir milletin ferdi olduğum için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz."