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GündemSelçuk Bayraktar'dan ABD'li akademisyene sert tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır
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Selçuk Bayraktar'dan ABD'li akademisyene sert tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Massachusetts Institute of Technology'de fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" paylaşımında bulundu.

18.01.2022 - 02:18 |
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li akademisyene sert tepki: Utanmanız gereken yaptığınız katliamlardır

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

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