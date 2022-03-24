Şeker kotası, neden var? 2022-2023 Şeker kotası Resmi Gazete’de yayımlandı!

Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 750 bin ton oldu. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 134 bin 62 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 68 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı. Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları, devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Şeker kotası nedir, neden var?

Şeker kanuna göre yurtiçi talebe göre üretilen ve yıl içinde iç pazara verilen şeker miktarı A kotası, bunun belli bir oranına karşılık gelen ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarına B kotası adı veriliyor.

Şeker üretiminin gereksinim üzerinde çıkması ve stokların artmasının önemli bir sorun oluşturmaya başlaması nedeniyle soruna çözüm olarak 1998 yılında şeker pancarı üretimine kota uygulamasına geçilmiştir. Şeker üretim ve arzında istikrarın sağlanabilmesi amacıyla da 2001 yılında Şeker Yasası çıkarılmıştır.