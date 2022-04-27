Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Dün gece askeri uçakla memleketi Ereğli’ye getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz için Bozhane Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparsan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehidin babası Sinan Korkmaz ve annesi Şerife Korkmaz ile yakınlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Balıkçı tekneleri Bozhane Camii açıklarında bayrak açarak Şehit Doğukan Korkmaz'ı selamladı.

Namazın ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Alınan helalliğin ve okunan duaların ardından Korkmaz’ın cenazesi, mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.