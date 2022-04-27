GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
HaberlerGündem Haberleri Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın (22) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

27.04.2022 - 15:19 | | Ali Sencer ARSLAN- Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz, toprağa verildi
Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz, toprağa verildi
Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz, toprağa verildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Dün gece askeri uçakla memleketi Ereğli’ye getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz için Bozhane Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparsan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehidin babası Sinan Korkmaz ve annesi Şerife Korkmaz ile yakınlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Balıkçı tekneleri Bozhane Camii açıklarında bayrak açarak Şehit Doğukan Korkmaz'ı selamladı.

Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Namazın ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Alınan helalliğin ve okunan duaların ardından Korkmaz’ın cenazesi, mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.  

GÜNCEL HABERLER

Mardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'

Mardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'

Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti

Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti

Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti

Bakan Akar, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanı Santos'u kabul etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'

Mardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'

Sıradaki Haber
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) iş garantili seyis kursu düzenliyor! Kursiyerlere aylık 1000 TL burs verilecek!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) iş garantili seyis kursu düzenliyor! Kursiyerlere aylık 1000 TL burs verilecek!

Sıradaki Haber
Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber
Rusya, ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların bulunduğu depoyu vurdu

Rusya, ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların bulunduğu depoyu vurdu

Sıradaki Haber