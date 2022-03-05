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Şehit polis memuru Eyüp Saz son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

05.03.2022 - 18:19 | | İHA
Şehit polis memuru Eyüp Saz son yolculuğuna uğurlandı

Polis memuru Eyüp Saz, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kazaya müdahale ederken bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Eyüp Saz için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından şehit polisin cenazesi Şahinkayası Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit polis memuru Eyüp Saz 26 yaşındaydı.

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