YSK'nÄ±nÂ 14 MayÄ±s 2023 gÃ¼nÃ¼Â yapÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ile 28'inciÂ DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±Â seÃ§im takvimi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.Â Buna gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ±Â seÃ§imininÂ ilk turu 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak. Adaylar ilk turda yeterli oyu alamazlar iseÂ ikinci tur 28 MayÄ±s'taÂ gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Milletvekili seÃ§imleri de 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.

CUMHURBAÅžKANI KESÄ°N ADAY LÄ°STESÄ° 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan seÃ§im takvimine gÃ¶re; cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in siyasi partilerce YSK'ya yapÄ±lacak adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak, 23 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek. 31 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± kesin aday listesiÂ Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak. AynÄ± gÃ¼n cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in propaganda dÃ¶nemi de baÅŸlayacak. 13 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ seÃ§im propagandasÄ± sona erecek. Milletvekili aday listeleri ise 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak kesinleÅŸecek.

Ä°TTÄ°FAK PROTOKOLÃœ Ä°Ã‡Ä°N SON GÃœN 24 MART

24 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼, ittifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partilerin genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n imzalarÄ±nÄ± ihtiva eden ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YSK'ya teslim etmelerinin son gÃ¼nÃ¼.

20 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼, seÃ§men listeleri askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak. Bu listeler, 2 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ askÄ±dan indirilecek. AskÄ±daki listelere yapÄ±lacak itirazlar 3 Nisan gÃ¼nÃ¼ karara baÄŸlanacak.

14 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼Â CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ile 28'inciÂ DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in oy kullanÄ±lacak.Â CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in adaylar ilk turda yeterli oy alamazlar ise ikinci turÂ 28 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼Â yapÄ±lacak.

YURT DIÅžINDA OY VERME Ä°ÅžLEMÄ° 27 NÄ°SAN'DA BAÅžLAYACAK

12 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼kleri kesinleÅŸerek, seÃ§menlerin oy kullanacaÄŸÄ±Â yer ile sandÄ±klar belirlenecek. 27 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemleri baÅŸlayacak. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemi 9 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona erecek.Â CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± halindeÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi 20 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼Â baÅŸlayacak,Â 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sona erecek.

Â