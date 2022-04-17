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Seçim sandığı kuruldu! O mahallede flaş referandum, sonuç belli oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Katırcılar Mahallesi, bağlı olduğu Akyamaç köyünden ayrılıp ilçe belediyesine bağlanmayı oylamak için referanduma gitti. Referandumdan hayır kararı çıktı.

17.04.2022 - 22:34 | | Ali Sencer ARSLAN - Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak) (DHA)
Seçim sandığı kuruldu! O mahallede flaş referandum, sonuç belli oldu

İlçe sınırları içerisinde yer alan Akyamaç köyüne bağlı Katırcılar Mahallesi, Çaycuma Kaymakamlığına ilçenin bir mahallesine bağlanma talebini ilettiler. Kaymakamlığın uygun gördüğü talep doğrultusunda referanduma giden 220 seçmenin bulunduğu mahalle tek sandıkta oy kullandı. Referandumdan 120 hayır, 60 evet oyu çıkarken 40 seçmen sandığa gitmedi.  

Seçim sandığı kuruldu O mahallede flaş referandum, sonuç belli oldu

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