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Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Seçil Erzan davasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yüksek gelir vaadiyle 29 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan DenizBank Eski Şube Müdürü Seçil Erzan dün yeniden hakim karşısındaydı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada DenizBank çalışanlarının tanıklıklarına başvuruldu. Öte yandan Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı parayı ne yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

01.06.2024 - 08:15 |
Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı

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Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı