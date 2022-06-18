Savaş uçakları peş peşe Konya'ya iniş yaptı! Bakanlık açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikallerinin gerçekleştiğini açıkladı.