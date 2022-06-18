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Savaş uçakları peş peşe Konya'ya iniş yaptı! Bakanlık açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

18.06.2022 - 20:39 | | İHA
Savaş uçakları peş peşe Konya'ya iniş yaptı! Bakanlık açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikallerinin gerçekleştiğini açıkladı.

 

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