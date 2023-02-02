‘Sarı Memet’ her yerde aranıyor! Yine vurdu kaçtı

İstanbul’da yaşayan Mehmet B. (37) karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Yargılanırken geçen ay başında tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra Beyoğlu Kulaksız’da silah sesleri yükselmeye başladı. ‘Sarı Memet’ lakaplı Mehmet B., kendisiyle cezaevinde ilgilenmediklerini düşündüğü arkadaş ve tanıdıklarının bir listesini çıkardı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; 17 Ocak günü listeye aldığı Ertan K. ve Mehmet E.’yle konuşma bahanesi ile buluştu. Buluşma yerinde de tabancasını çıkartarak bacaklarından vurarak yaraladı. İlerleyen günlerde de listesindeki 5 kişi ile yine aynı yöntemle konuşma bahanesiyle buluşarak bacaklarından vurdu. Yaralanan kişiler hastanelerde tedavi altına alınırken polis Mehmet B.’nin peşine düştü. Yapılan tüm aramalara rağmen izine bir türlü ulaşılamayan Mehmet B., önceki gün Kasımpaşa’da ortaya çıktı.

YİNE VURDU YİNE KAÇTI

Cezaevinde kendisiyle ilgilenmediğini söylediği 61 yaşındaki Erdinç G.’yi saat 11.30 sıralarında bacaklarından tabancayla vurdu. Daha sonra da koşarak kaçtı. Saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, Erdinç G.’nin ilk anda vurulduğunu anlamadığı, 200 metre yürüdükten sonra bacaklarından vurulduğunu fark ederek yere yığıldığı görüldü. Daha sonra da çevredekiler yardımına koştu. Erdinç G., hastaneye tedaviye alındı. Polisin 10 suç kaydı olan Mehmet B.’yi yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.