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Sapanca Gölü'nde bir ayda 12 milyon metreküp su artışı yaşandı

13.04.2025 - 14:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sapanca Gölü'nde bir ayda 12 milyon metreküp su artışı yaşandı

SASKİ, Mart ayından bugüne kadar etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı. Tam bir ayda yaşanan 24 santimlik artış ile birlikte göl 12 milyon metreküp su aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 13 Mart’ta yapılan ölçümlerde 30,72 metre olarak kaydedilen Sapanca Gölü su seviyesinin, 13 Nisan itibarıyla 30,96 metreye yükseldiğini duyurdu. 24 santimlik artış ile birlikte şehrin yaklaşık üç aylık su kullanımına denk gelen 12 milyon metreküp su elde edildi. Hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesi, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve tasarruflu su kullanımı ile birlikte önümüzdeki haftalarda göl için 4 - 7 santim arasında ilave bir artış daha yaşanması ön görülüyor.

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