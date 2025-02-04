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Şap tehlikesi büyüyor! Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı kapatıldı

04.02.2025 - 19:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA-DHA

Şap tehlikesi büyüyor! Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden bulunan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen ‘Şarkışla Hayvan Pazarı' Sivas'a komşu illerde görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Hayvancılığın önemli kentlerinden birisi olan Sivas'ta bulunan Şarkışla Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldı.

10 bin hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak nitelendirilen Şarkışla Hayvan Pazarı'nın kapatıldığını Şarkışla Belediye Başkanı duyurdu. Şarkışla Belediyesi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda; "Şarkışla Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmıştır. İlimize komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarımızın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamamaları bizim için her zaman çok önemlidir. Hastalıksız günlerde kavuşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

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