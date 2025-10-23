Şap şastalığına karşı seferberlik! Çivril Belediyesi'nden kesintisiz mücadele: Ölen hayvanlar titizlikle gömülüyor!

Çivril Belediyesi, ilçede yaşanan şap hastalığına karşı mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Çivril Belediyesi, yaşanılan şap hastalığına karşı mücadelelerine kararlılıkla sürdürüyor. Çivril Belediyesi, hastalıktan ölen hayvanların gömülme işlemlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğini, çevre ve halk sağlığına korumak için özveriyle çalışıyor. Gece gündüz çalışmaların devam ettiğini belirten Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, "Çivril'imizin her köşesinde hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.