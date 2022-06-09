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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı

Şanlıurfa’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

09.06.2022 - 09:38 | | Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay fiziki ve teknik olarak takip ettiği şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği, 300 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Bazı kapıların koçbaşıyla kırılarak girildiği evlerde, dedektör köpekler de kullanılarak arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 28 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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