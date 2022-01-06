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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2022 - 23:06 | | Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kimliği saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 40 gram esrar, 321 gram metamfetamin, 295 gram eroin, 1 pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

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