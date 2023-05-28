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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

28.05.2023 - 10:26 | | DHA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Esmerçayır Mahallesi'nde dün 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Hamit Çelik (30) ile yoldan geçen Muhammed Emir Acar'a (8) isabet etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı iş yerleri ile 2 araca da kurşun isabet etti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfada silahlı kavga: 2 yaralı

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