Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: Dondurucunun içinden tüfek çıktı! 3 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, biri derin dondurucuya gizlenmiş 7 tüfek, 3 tabanca, 1 21 şarjör ile 1196 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.