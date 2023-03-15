GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da sel felaketi! Okullar tatil edildi
ABONE OL

Şanlıurfa'da sel felaketi! Okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle 16 Mart Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

15.03.2023 - 19:29 |
Şanlıurfa'da sel felaketi! Okullar tatil edildi

Yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." denildi.

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1️ gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 22 Mart'a kadar uzatıldı

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 22 Mart'a kadar uzatıldı

e-Devlet'ten adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır? İşte yanıtı

e-Devlet'ten adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır? İşte yanıtı

Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor

Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor