Şanlıurfa'da sel felaketi! Okullar tatil edildi
Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle 16 Mart Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
15.03.2023 - 19:29 |
Yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." denildi.
VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1️ gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.