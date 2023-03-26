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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu, yağışlar ekipleri alarma geçirdi

Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da beklenen yağış dalgası yeniden geldi. İl genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yetkililer yoğun önlemler aldı.

26.03.2023 - 19:09 | | İHA
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu, yağışlar ekipleri alarma geçirdi

Önceki hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da beklenen yağışlar yeninden kendini gösterdi. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan ekipler, yağışlar başladıktan hemen sonra alt geçitleri trafiğe kapatarak yollarda önlem aldı. Dere kenarındaki mahallelerde de önlem alan ekipler, mazgalları temizleyerek su giderlerinin tıkanmaması için yoğun mesai yaptı.

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