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Şanlıurfa'da rögara düşen çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen Ali U., (13) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

10.01.2024 - 15:19 | | DHA
Şanlıurfa'da rögara düşen çocuk kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü.

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Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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