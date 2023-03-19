GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
ABONE OL

Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa'da sel sonrası oluşan olumsuz durum nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

19.03.2023 - 20:02 |
Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık." dedi.

Ayhan, "Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız." açıklamasını yaptı.

GÜNCEL HABERLER

Çalışan binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tazminatsız kovulma sebebi

Çalışan binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tazminatsız kovulma sebebi

Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Oruca hangi gece kalkacağız 2023? Ramazan'ın ilk günü iftar, sahur saat kaçta?

Oruca hangi gece kalkacağız 2023? Ramazan'ın ilk günü iftar, sahur saat kaçta?