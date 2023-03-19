Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
Şanlıurfa'da sel sonrası oluşan olumsuz durum nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
19.03.2023 - 20:02 |
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık." dedi.
Ayhan, "Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız." açıklamasını yaptı.