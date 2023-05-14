CumhurbaÅŸkanÄ± ve 28. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde gÃ¶rev alan sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± ve memurlar ile parti gÃ¶zlemcileri, sabah erken saatlerde gÃ¶rev yapacaklarÄ± okullara geldi. Beykoz'daki Sedat Simavi Â Ortaokulu'nda oy verme iÅŸlemini baÅŸlatmadan Ã¶nce hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapan gÃ¶revliler, sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan sÃ¶ylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.Â

SandÄ±k baÅŸÄ±ndaki gÃ¶revlilerin yemini ise ÅŸÃ¶yle:

"HiÃ§bir tesir altÄ±nda kalmaksÄ±zÄ±n, hiÃ§ kimseden korkmadan, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n tam ve doÄŸru olarak belirlenmesi iÃ§in, gÃ¶revimi kanuna gÃ¶re, dosdoÄŸru yapacaÄŸÄ±ma namusum, vicdanÄ±m ve bÃ¼tÃ¼n mukaddesatÄ±m Ã¼zerine ant iÃ§erim."