GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSancaktepe'de 'ne alırsan 100 lira' kampanyası izdihama sebep oldu
HaberlerGündem Haberleri Sancaktepe'de 'ne alırsan 100 lira' kampanyası izdihama sebep oldu

Sancaktepe'de 'ne alırsan 100 lira' kampanyası izdihama sebep oldu

05.02.2025 - 18:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sancaktepe'de 'ne alırsan 100 lira' kampanyası izdihama sebep oldu

Sancaktepe’de bir mağazada düzenlenen ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası izdihama neden oldu. Kampanyayı duyarak mağazaya akın eden vatandaşlar alışveriş yaparken adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de bulunan bir mağazada ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası başlatıldı. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen onlarca vatandaş, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etti. Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle oluşan izdiham bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların birbirlerini iterek alışveriş yapmaya çalıştığının yer aldığı görüntülerde, mağaza görevlilerinin ‘yavaş yavaş, adamı ezdiniz’ diyerek uyarıda bulunduğu duyuluyor.

    Güncel Haberler

    Belçika'da metro istasyonunda saldırı
    #Dünya

    Belçika'da metro istasyonunda saldırı

    Sinop'ta evinde ölü bulunan kadının kızı Neler Oluyor Hayatta programında annesi hakkındaki gerçekleri anlattı 'Kızım arama, baban bizi dinliyor'
    #Gündem

    Sinop'ta evinde ölü bulunan kadının kızı Neler Oluyor Hayatta programında annesi hakkındaki gerçekleri anlattı 'Kızım arama, baban bizi dinliyor'

    Tokat'ta elektrik şebekesine büyük darbe vuruldu
    #Gündem

    Tokat'ta elektrik şebekesine büyük darbe vuruldu