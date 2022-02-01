Sanayi ve Teknoloji Ä°l Müdürü HacÄ± Bekir Tuncer'e otomobil çarptÄ±
Giresun'da, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Sanayi ve Teknoloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HacÄ± Bekir Tuncer'e (54) otomobil Ã§arptÄ±. Kazada yaralananÂ Tuncer'in yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼,Â hayati tehlikesinin ise bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
01.02.2022 - 12:33 |
Kaza, dÃ¼n akÅŸamÂ TeyyaredÃ¼zÃ¼ Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen,Â Giresun Sanayi ve Teknoloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HacÄ± Bekir Tuncer'e, M.A.D. (44) yÃ¶netimindeki 28 AS 511 plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±.
Yolda sÃ¼rÃ¼klenen Tuncer, yaralanÄ±rken, bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleriÂ sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Tuncer, ambulansla Aksu EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tedbir amaÃ§lÄ± yoÄŸun bakÄ±mda tedavisi sÃ¼ren Tuncer'in hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.A.D. de ifadesi iÃ§in jandarma karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.