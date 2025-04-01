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GündemSanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan "boykot çağrıları"na tepki: Milletimiz bu oyunlara gelmez
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan "boykot çağrıları"na tepki: Milletimiz bu oyunlara gelmez

01.04.2025 - 23:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan "boykot çağrıları"na tepki: Milletimiz bu oyunlara gelmez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamanın Türkiye'nin ortak geleceğine zarar verdiğini belirterek, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmez." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim ve istihdamın Türkiye'nin milli gücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir. Türk milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir."

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