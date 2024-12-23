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Samsun'da kayıp balıkçılar için arama çalışmaları başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

23.12.2024 - 17:44 | | AA
Samsun'da kayıp balıkçılar için arama çalışmaları başladı

Costal Limanı'ndan balık avlamak için 22 Aralık akşamı saat 17.00'de çıkarak Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine diğer balıkçılar ihbarda bulundu.

Samsunda kayıp balıkçılar için arama çalışmaları başladı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan H.K. (45) ve M.S'nin (52) bulunması için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Balıkçıların yakınlarının da limandaki bekleyişi sürüyor.

Samsunda kayıp balıkçılar için arama çalışmaları başladı

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