Samsun'da kayıp amatör balıkçı 21 gündür aranıyor

Çarşamba ilçesindeki Karabahçe Sahili ile Costal Limanı arasında 22 Aralık’ta balık avlamak için Muhammer Sevgili ile Halil Kayış (45), ‘Muratım 55 D 1416’ isimli tekneleriyle denize açıldıktan bir süre sonra kayboldu. Kayıp balıkçıları için sahil güvenlik, deniz polisleri, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri seferber oldu. Balıkçılar kaybolduktan 4 gün sonra tekneleri, 5’inci günde ise Halil Kayış’ın cansız bedeni bulundu.

Halen kayıp olan Muhammer Sevgili’yi arama çalışmaları ise 21 gündür devam ediyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan çalışmalar şu ana kadar sonuç vermedi. Sevgili’nin ailesi de deniz kenarından arama çalışmalarını takip etti.