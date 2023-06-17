Samsun, Sinop ve Ordu'da sağanak yağış uyarısı

MGM'den yapılan açıklamada, “18 Haziran Pazar akşam saatlerine kadar Sinop'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarılarına yer verildi.



SAMSUN VALİLİĞİ DE UYARDI



Samsun Valiliğinden yapılan uyarıda ise “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; ilimiz genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 17 Haziran Cumartesi günü saat 23.00 ve 18 Haziran Pazar günü saat 16.00 saatleri arasında yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.