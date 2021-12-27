Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
27.12.2021 - 10:38 |
MSB saldırı hazırlığındaki 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/rgJUCetyPc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2021