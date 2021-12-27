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Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

27.12.2021 - 10:38 |
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

MSB saldırı hazırlığındaki 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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