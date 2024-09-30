'Saklı Cennet' Ayvacık, yosunlarından arındırıldı! Turistlerin gözdesi konumunda

Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesi, doğal güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. ‘Saklı Cennet’ olarak adlandırılan Ayvacık, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda. Suat Uğurlu Baraj Gölü yüzeyinde, Ayvacık ilçe kıyılarında yosun tabakası oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüzeyi yosunla kaplanan baraj gölünün temizlenmesi için kolları sıvadı. Gölde yosun toplama aracıyla temizlik çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışma sonucu göl, yosunlardan arındırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında doğal güzellikleri koruyarak, gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.