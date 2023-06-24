Sakarya'da otoyolda ulaşım durma noktasına geldi
Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle yoğunluk oluşunca, durma noktasına geldi.
24.06.2023 - 15:45 | | DHA
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım durma noktasına geldi.
Akyazı-Hendek ilçeleri arasında yavaş ilerleyen trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, polis ekipleri güzergahlar üzerinde denetimlerini artırdı.