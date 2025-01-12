Sakarya'da kitaplar hassas işçilikle ciltleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde cilt sanatı dersleri yoğun ilgiyle sürüyor. Kitaplar, deri ve kumaşla ustalıkla işlenerek hem korunuyor hem de estetik bir değer kazanıyor. Kitapların yepyeni bir vücuda kavuştuğu cilt sanatı için açılan kurs, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Kursiyerler daha ilk günlerinde cilt sanatına dair birçok ipucu öğrenirken, aynı zamanda öğrenci olarak girdikleri bu çatı altında birer sanatçıya dönüştü. Kursiyer Mehmet Sinan Güneş, “Bu tarz sanatlar, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatlar olduğu için, yaşatılması ve canlı tutulması büyük önem taşıyor. Bu sebeple, bu tür merkezlerin varlığı oldukça kıymetli. Tarihi bir geçmişe sahip cilt sanatı, Sakarya’da yoğun ilgi görmekte ve önemli bir merkez haline gelmektedir. Sanat insanın ruhuna hitap eden yönüyle bize büyük bir huzur veriyor” dedi.







“HEM TEKNİK BECERİLERİ HEM DE TEORİK BİLGİLERİ ÖĞRENİYORUZ”

Yüksek lisans öğrencisi olan Fatma Altunbaş ise, “Burada, geleneksel Türk sanatlarından biri olan cilt sanatının teknik yönlerini öğreniyoruz. Cilt sanatını yaparken, atalarımızın bu sanatı nasıl icra ettiklerini keşfediyor ve el yazmalarını gözlemleme fırsatı buluyoruz. Hem teknik becerileri hem de teorik bilgileri öğreniyoruz. Keçi derisi (sahtiyan) kullanarak cilt nasıl yapılır öğreniyoruz” diye konuştu.

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