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Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Bu sahillere kırmızı bayraklar asıldı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Bayramın ilk günü dolan sahillerde tatilciler yürüyüş yapmakla yetindi.

29.06.2023 - 15:48 | | İHA
Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Bu sahillere kırmızı bayraklar asıldı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Sakarya’nın Karasu ilçesine akın etmişti.

Sakaryada denize girmek yasaklandı Bu sahillere kırmızı bayraklar asıldı

Bayramın ilk günü dolup taşan sahil, bugün yağış ve rüzgar sebebi ile bomboş kaldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Olumsuz hava şartları sebebi ile denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.

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