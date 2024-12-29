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Sakarya'da dehşet! 3 aylık eşini defalarca bıçakladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir şahıs, 3 ay önce evlendiği eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

29.12.2024 - 14:42 |
Sakarya'da dehşet! 3 aylık eşini defalarca bıçakladı

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemeleri sonrasında şüpheli koca, adliyeye sevk edildi.

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