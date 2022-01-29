GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSahte TAPDK bandrolü basan grafikere suçüstü
HaberlerGündem Haberleri Sahte TAPDK bandrolü basan grafikere suçüstü
ABONE OL

Sahte TAPDK bandrolü basan grafikere suçüstü

Zeytinburnu'nda sigara ve alkol ürünlerinde bulunan TAPDK bandrolünün birebir kopyasını tasarlayarak kaçakçılara pazarlayan Y.A. isimli bir şüpheli yakalandı. Esas mesleği grafikerlik olan Y.A.'nın Zeytinburnu'ndaki imalathanesinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi.

29.01.2022 - 09:05 | | DHA
Sahte TAPDK bandrolü basan grafikere suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Y.A. isimli bir kişinin, sigara ve alkollerde kullanılan TAPDK bandrollerinin sahtesini tasarlayarak, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde bağlantılı olduğu kişilere pazarladığı bilgisini aldı. Y.A.'nın esas mesleğinin grafikerlik olduğu, sahte bandrolleri Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde imal ettiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; iş merkezine baskın düzenledi ve Y.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Matbaaya dönüştürülmüş işyerinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen bandrollerin Jandarma birimleri tarafından bu zamana kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi.

Sahte TAPDK bandrolü basan grafikere suçüstü

Sahte bandrollerin Jandarma'da yapılan incelemesinde; orijinalleriyle birebir aynı olduğu, mor ışık cihazı altında bile gizli sembollerin gözle görülebilir hale geldiği, bandrollerin ancak uzman kişilerce sahte olup olmadığının belirlenebileceği ifade edildi. Y.A., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

GÜNCEL HABERLER

Hande Ocak Başev kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'dan istifa eden Hande Ocak Başev hakkında merak edilenler…

Hande Ocak Başev kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'dan istifa eden Hande Ocak Başev hakkında merak edilenler…

Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Türklerin çok gerisinde kaldık! Türk ordusundan Yunan ordusuna tarihi fark...

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Türklerin çok gerisinde kaldık! Türk ordusundan Yunan ordusuna tarihi fark...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hande Ocak Başev kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'dan istifa eden Hande Ocak Başev hakkında merak edilenler…

Hande Ocak Başev kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'dan istifa eden Hande Ocak Başev hakkında merak edilenler…

Sıradaki Haber
AGİ kalktı mı? AGİ 2022 Şubat maaşına yansıyacak mı, Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan da AGİ kaldırıldı mı?

AGİ kalktı mı? AGİ 2022 Şubat maaşına yansıyacak mı, Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan da AGİ kaldırıldı mı?

Sıradaki Haber
Tutarları yüzde 50 artan halk kartın ocak ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Tutarları yüzde 50 artan halk kartın ocak ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Sıradaki Haber
Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Sıradaki Haber