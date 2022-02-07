Sahte içki imalathanesine baskÄ±n! Åžüphelilerin bondrol kandÄ±rmacasÄ±! Kodu tarattÄ±klarÄ±nda...
Ä°stanbul Beykoz'da bulunan sahte iÃ§ki imalathanesine yapÄ±lan baskÄ±nda iÃ§ki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere bekletilen 1 ton alkol ve 500 adet satÄ±ÅŸa hazÄ±r iÃ§ki ÅŸiÅŸesi ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ÅŸiÅŸelere matbaadan Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± bandrolleri yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±, cep telefonu kameralarÄ± ile gerÃ§eÄŸinden ayÄ±rt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaÅŸlarÄ±n ise gerÃ§ek iÃ§ki iÃ§tiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmelerini saÄŸladÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri bir sÃ¼redir takip ettikleri Beykoz Yeni Mahalle'de bulunan imalathaneye baskÄ±n dÃ¼zenledi. 3 katlÄ± binanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki imalathanede yapÄ±lan aramalarda 500 adet satÄ±ÅŸa hazÄ±r ÅŸiÅŸelenmiÅŸ iÃ§ki ÅŸiÅŸesi ve 1 ton alkol ele geÃ§irildi.
Son derece saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda Ã¼retim yapÄ±lan imalathanede Ã§ok sayÄ±da kullanÄ±lmÄ±ÅŸ iÃ§ki ÅŸiÅŸesi de olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â
Ã–te yandan ÅŸÃ¼phelilerin hazÄ±rladÄ±klarÄ± ÅŸiÅŸelere matbaadan Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± bandrolleri yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±, cep telefonu kameralarÄ± ile gerÃ§eÄŸinden ayÄ±rt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaÅŸlarÄ±n ise gerÃ§ek iÃ§ki iÃ§tiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmelerini saÄŸladÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
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