Sahte içki can aldı! Tokat'a miras paylaşmaya giderken canlarından oldular

Ali Baybars, yaşamını yitiren annesi Fadime Aybars’tan kalan mirasın paylaşımı için kardeşleri Duran Baybars (48), Hüseyin Baybars (46) ve Veli Baybars (49) ile 23 Kasım’da İstanbul’dan Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyüne geldi.

İSTANBUL'DAN ALDIKLARI İÇKİYİ YOLDA İÇTİLER

4 kardeş yolda ve köyde İstanbul’dan aldıkları içkiyi içti, bir süre sonra da fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından 4 kişi, Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak kardeşlerden Ali Baybars kurtarılmadı. Diğer 3 kardeş ise Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

OTOPSİ İŞLEMİNDEN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Kardeşlerin amcaları Bekir Baybars’ın (60) da aynı içkiden tükettiği, onun da İstanbul’da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars otopsi işlemlerinin ardından dün Ulutepe köyünde toprağa verildi.

Ali Baybars ve amcası Bekir Baybars’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla belli olacak.