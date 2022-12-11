Sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama sitelerini kopyalayarak açtıkları sahte sitelerle çok sayıda kişiyi dolandırdıklarını tespit etti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin açtıkları sahte siteler aracılığıyla araç kiralamak isteyen kişilerden ücret aldıkları ancak karşılığında herhangi bir araç vermedikleri, aynı zamanda telefondan kendini savcı veya polis olarak tanıtan dolandırıcılara da banka hesabı temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.