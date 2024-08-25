Sahilde büyük panik! 5 boğulma tehlikesi atlattı

Son dönemlerde hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artması üzerine Bartın'da vatandaşlar denize akın etti.

Hafta sonunda insan yoğunluğu yaşanan yerlerden olan Bartın'ın İnkumu Beldesi'ndeki sahilde denize giren 1 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan sahsı kurtarmak isteyen, 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Olayı fark eden can kurtaranlar hemen şahıslara müdahale etti. Bir süre yapılan çalışmalarla 5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı. Aynı anlarda yaşanan boğulma tehlikesi nedeniyle sahilde büyük panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahısların sudan çıkarılması ile sahildeki vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.