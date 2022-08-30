Sağlık Müdürlüğü'nün 'Glütensiz Menü' uygulaması Türkiye’ye örnek gösterildi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi gerçekleştirilen uygulama ile glüten hassasiyeti olanlara ve Çölyak hastalarına özel “glütensiz menü” hazırlanıyor.



Çölyak hastalığında en etkin olduğu bilinen tedavi glütenin ve glütenle yiyeceklerin tüketilmemesi. Glütensiz diyet uygulaması ile hastalığın var olan belirtileri kontrol altına almak, hastaların yaşam kalitelerini arttırmak ve hastalıkları ile ilgili oluşabilecek istenmeyen durumları önlemek amaçlanıyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen örnek uygulama ile sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının beslenmelerinde çözüme ortak olmak amacıyla planlama yapılıyor.



2021 yılının Haziran ayından bu yana uygulanan proje İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Devlet Hastanesi mutfağında diyetisyen gözetiminde, uygun mutfak koşullarında, kaliteli glütensiz ürünler tercih edilerek ve tüm hijyenik şartlar sağlanarak eğitimli personeller tarafından glütensiz yemek menüsü hazırlanması şeklinde yürütülüyor.



Uygulamadan Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan 5 personel ile diyetisyenin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları faydalanıyor. Diğer yemek hazırlama bölümünden bağımsız olan glütensiz mutfak ünitesine özel araç gereçler ile Hastane diyetisyeninin menü planlamasıyla glütensiz yemek menüsü sunuluyor. Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi’nin yanı sıra, 5 İlçe Entegre Hastanesi personellerine hizmet verilerek glütensiz yemek temini yapılıyor.