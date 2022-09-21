Sağlık Bakanı Koca'dan iddialara yalanlama! 'Kapatılacak hastanemiz yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki hastanenin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok." ifadelerini kullandı.